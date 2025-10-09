14:22, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Дональд Трамп Исроилга ташриф буюриши мумкин
ASTANA. Kazinform — Исроил келаси ҳафта бошида АҚШ президенти Дональд Трампнинг ташрифига тайёргарлик кўрмоқда, деб хабар беради Report.
“Трампнинг ўзи 11 ёки 12 октябрь кунлари Яқин Шарққа ташриф буюриши мумкинлигини айтди. Бироқ у қайси давлатга ташриф буюришини аниқлик киритмади”, — дейилади хабарда.
Axios мухбири Барак Равиднинг хабар беришича, Оқ уйнинг эгаси Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху таклифига биноан яҳудий давлати парламенти - Кнессетда чиқиш қилмоқчи.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ президенти Дональд Трамп Исроил бош вазирига унинг Ғазо секторидаги урушни тугатиш режасига розилиги учун миннатдорчилик билдирди.