    14:22, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Дональд Трамп Исроилга ташриф буюриши мумкин

    ASTANA. Kazinform — Исроил келаси ҳафта бошида АҚШ президенти Дональд Трампнинг ташрифига тайёргарлик кўрмоқда, деб хабар беради Report.

    Дональд Трамп
    Фото: видеодан кадр

    “Трампнинг ўзи 11 ёки 12 октябрь кунлари Яқин Шарққа ташриф буюриши мумкинлигини айтди. Бироқ у қайси давлатга ташриф буюришини аниқлик киритмади”, — дейилади хабарда.

    Axios мухбири Барак Равиднинг хабар беришича, Оқ уйнинг эгаси Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху таклифига биноан яҳудий давлати парламенти - Кнессетда чиқиш қилмоқчи.

    Эслатиб ўтамиз, АҚШ президенти Дональд Трамп Исроил бош вазирига унинг Ғазо секторидаги урушни тугатиш режасига розилиги учун миннатдорчилик билдирди.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
