Доминиканликлар электрсиз қолишди
ASTANA. Kazinform – 11 ноябрь, сешанба куни Доминикан Республикасида электр таъминотида узилиш юз берди, бу эса пойтахт Санто-Доминго, Пунта-Кана курорт шаҳри ва мамлакатнинг бошқа ҳудудларига таъсир кўрсатди, деб хабар беради DW ахборот агентлиги.
Ҳодиса Сан-Педро-де-Макорис шаҳридаги электр станциясида содир бўлган авария билан бошланди, бу эса бутун мамлакат бўйлаб бошқа электр станциялари ва подстанцияларда кенг тарқалган электр таъминоти узилишларига олиб келган занжирли реакцияга сабаб бўлди. Дастлабки бахтсиз ҳодисанинг аниқ сабаблари ҳали аниқланмаган.
Санто-Доминго ва Пунта-Кана сайёҳлик ҳудудлари энг кўп зарар кўрган, бироқ мамлакатнинг бошқа ҳудудларида ҳам электр таъминотида узилишлар кузатилган.
Электр таъминотидаги узилишлар жамоат транспорти, жумладан, пойтахтдаги метро қатновини ҳам тўхтатди. Касалхоналар, банклар ва бошқа йирик муассасалар захира генераторларга ўтди, кўплаб уйлар ва кичик корхоналар электр таъминотисиз қолди.
Электр таъминоти кечқурун тиклана бошлади. Доминикан Республикаси энергетика вазири Хоель Сантос Эчаварриянинг маълум қилишича, ҳозирги кунга қадар 527 мегаваттдан ортиқ электр энергияси ёки миллий истеъмолнинг қарийб 15 фоизи қайта тикланган. Унинг сўзларига кўра, электр тармоқлари барқарорлашгани сари ишлаб чиқариш ҳажми ҳам аста-секин ўсиб боради.
