Динмухаммед Қасимбек эркин кураш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпиони бўлди
АСТАНА. Kazinform – Греция пойтахти Афина шаҳрида бўлиб ўтаётган 17 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги эркин кураш бўйича жаҳон чемпионатида қозоғистонлик спортчи Динмухаммед Қасимбек (80 кг) бронза медалига сазовор бўлди.
Қайд этиш жоиз, бундан аввал Жанажол Қуанишбек (45 кг) Афинада ўтган грек-рим кураши бўйича 17 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолибликни қўлга киритган эди.
Шунингдек, Қозоғистон терма жамоаси сафида Нурдаулет Қумарули (48 кг) ва Асқар Нуралий (55 кг) кумуш медалга, Досбол Шамил (65 кг) эса бронза медалига эга бўлди.
Аёллар курашида Мадхия Усмонова (57 кг) чемпион бўлса, Инжу Баққожа (40 кг) ва Шахизада Даулатжан (69 кг) кучли учликка кирди.
Шу билан бирга, грек-рим кураши бўйича Қозоғистон терма жамоаси Варшавада бўлиб ўтган халқаро турнирда иккита медалга эга бўлди.
Бақитжан Қабдил кумуш медаль олган бўлса, Сайфулло Қурман, Диас Қалтай (82 кг гача) ва Эрзат Ерланов (97 кг гача) учинчи ўринни эгаллади.