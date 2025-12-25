15:38, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Денгиз соҳилидан Виктория даврида тикилган этиклар топилди
ASTANA. Kazinform — Жанубий Уэльсда (Буюк Британия) жойлашган Огмор-бай-Си денгиз соҳилида чиқиндиларни тозалаётган кўнгиллилар Виктория даврига оид этикларни топиб олдилар, деб хабар берди БЕЛТА.
Соҳил академияси этиклар 150 йил олдин Таскер-Рок яқинида чўкиб кетган Италия юк кемасига юкланган бўлиши мумкин деб ҳисоблайди.
“Топилган пойабзал эркакларга ҳам, аёлларга ҳам тегишли”, - деб хабар берди ташкилот кўнгиллилари.
Соҳил академияси бир ҳафта ичида 200 жуфт пойабзал топганини маълум қилди. Баъзилари шунчалик яхши сақланганки, улар қиролича Виктория даврида ишлаб чиқарилгани аниқ. Қиролича Виктория 1837 йилдан 1901 йилгача ҳукмронлик қилган.