Давлат раҳбари Туркманистон Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Сердар Бердимуҳамедов ва бутун туркман халқини Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент ўз телеграммасида икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик юксак суръатларда ривожланаётганини таъкидлади.
Шунингдек, у биргаликдаги саъй-ҳаракатлар туфайли янада бойиб бораётган ҳамкорлик стратегик шериклик руҳи ва икки халқ манфаатларига тўлиқ мос келишини алоҳида таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев кўп қиррали давлатлараро муносабатларни ҳар томонлама мустаҳкамлаш тарафдори эканини тасдиқлади ҳамда Сердар Бердимуҳамедовга қардош туркман халқи фаровонлиги ва равнақи йўлидаги масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар тилади.