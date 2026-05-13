Давлат раҳбари Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоғанни кутиб олди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга давлат ташрифи билан келган Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоғанни кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— У мамлакат чегараларига кирган пайтдан бошлаб Астана аэропортига қадар Қозоғистон Республикаси Ҳаво мудофааси кучлари самолётлари Туркия Президенти билан бирга учиб юрди. Туркия Президентини кутиб олиш учун трап олдида фахрий қоровул ротаси саф тортди, — деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
Икки мамлакат байроқларини кўтарган болалар Режеп Таййип Эрдоған бошчилигидаги Туркия расмий делегациясини икки тилда «Ata yurda hoş geldiniz!» — «Атажұртқа қош келдіңіз!» деган ёзув билан кутиб олишди. Шу пайт Туркия ва Қозоғистон байроқларини кўтарган вертолётлар ҳудуд устидан учиб ўтди.
Аэропорт терминалида ёш санъаткорлар Туркия давлати етакчисига бағишланган "Дўмбира" композициясини ижро этишди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркия Президенти Астанага етиб келгани ҳақида хабар берган эдик.