Давлат раҳбари статистика ходимларини касб байрами билан табриклади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Давлат статистикасининг 105 йиллиги муносабати билан табрикнома йўллади ва ушбу соҳа мамлакат тараққиёти учун алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
Президентнинг табрикномасини Қозоғистон Республикаси Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги раиси Асет Ерғалиев Қозоғистон Давлат статистикасининг 105 йиллигига бағишланган “Миллий статистика тизимларини рақамли трансформация қилиш” халқаро форумида ўқиб эшиттирди.
– Ҳурматли Давлат статистикаси ходимлари ва фахрийлари! Сизларни Қозоғистон статистика органлари ташкил этилганининг 105 йиллиги билан табриклайман! Бу вақт ичида Миллий статистика хизмати замон талабларига мувофиқ модернизация қилинди ва ўзига хос ривожланиш йўлидан ўтди. Бугунги кунда ушбу соҳа давлат бошқаруви, иқтисодиёт ва жамиятни ривожлантиришда алоҳида рол ўйнайди. Статистик маълумотлар иқтисодий ва ижтимоий жараёнларнинг реалистик кўринишини шакллантиради. Бундан ташқари, узоқ муддатли прогнозлар берилади ва аниқ қарорлар қабул қилинади. Бундай ўзгарувчан даврда ахборотнинг очиқ ва ишончли бўлиши жуда муҳимдир. Турли маълумот манбаларидан кенг фойдаланиш, уларни бир-бири билан таққослаш, янги усул ва воситалардан фойдаланиш, эксперт хизматларини кучайтириш зарур. Илғор технологиялар даврида сунъий интеллектни оммавий равишда жорий этиш муҳим вазифадир. Давлат статистика хизмати Қозоғистонни рақамли мамлакат сифатида ривожлантиришда фаол иштирок этиши керак. Бу соҳадаги барча ютуқлар статистикларнинг машаққатли меҳнати ва профессионаллиги натижасидир. Бу ҳалол, масъулиятли ва юқори малакали фуқаролар томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган вазифадир. Ишонаманки, Сизлар келажакда ҳам тинимсиз меҳнат қиласиз ва Қозоғистоннинг барқарор ривожланишига катта ҳисса қўшасизлар. Барчангизга фаровонлик ва муваффақиятлар тилайман! - дейилади Президентнинг табрикномасида.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, икки кунлик тадбирда халқаро ташкилотлар, бошқа мамлакатларнинг миллий статистика хизматлари, давлат идоралари ва илмий ва эксперт ҳамжамиятининг 150 дан ортиқ вакиллари иштирок этмоқда.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистонда статистиканинг расмий тарихи 1920 йил 8 ноябрга бориб тақалади. Шу куни Давлат статистикаси тўғрисидаги низом тасдиқланди ва Қозоғистон АССР Статистика бошқармаси ташкил этилди. 1998 йилда Президент Фармони билан 8 ноябрь Статистика куни деб белгиланди.