Давлат раҳбари ресурсларни тежашга чақирди
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон энергетика харитасида атом электр станциясининг пайдо бўиши мамлакат иқтисодиёти янги ва сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилганини англатишини таъкидлади.
Давлат раҳбари айни пайтда бутун дунё туб ўзгаришлар даврини бошидан кечираётганини таъкидлаб, атом электр станцияси қурилишини бошлаш ҳақидаги стратегик қарорнинг аҳамиятига эътибор қаратди.
Президент таъкидлаганидек, бу келажакда мамлакатимиз энергетика ландшафтини тубдан ўзгартириб, иқтисодиётимизни қайта тиклашга хизмат қилади.
“Балқаш атом электр станциясининг қурилиши, ундан кейин қуриладиган иккинчи АЭС Қозоғистоннинг энергетик салоҳиятини ошириши шубҳасиз. Шунингдек, ядро энергетикаси каби муҳим соҳада янги йўналишларни ривожланишига туртки бериши аниқ. Қозоғистон энергетика харитасида атом электр станциясининг пайдо бўлиши мамлакат иқтисодиётининг янги ва сифатли босқичга кўтарилганини билдиради. Умуман олганда, дунёда рўй бераётган кенг кўламли ўзгаришлар, шубҳасиз, энергетика соҳасига ҳам таъсир кўрсатади. Дунёда энергия манбалари учун кескин рақобат бор десак муболаға бўлмайди. Бунга тўлиқ тайёр бўлишимиз керак. Давлат энергетика мутахассисларининг янги авлодини тайёрлаш, бу соҳа салоҳиятини оширишни давом эттиради”, - деди Президент.
Давлат раҳбари ресурслардан тежамкор фойдаланишга чақирди. Президент таъкидлаганидек, фуқароларимиз ҳам бу масалага масъулият билан ёндашиши керак.
“Электр, иссиқлик ва сув – ҳаёт учун зарур бўлган маҳсулотлардир. Уларни сақлаб қолиш ва улардан оқилона фойдаланиш яхшироқдир. Умуман олганда, бу - бутун иқтисодиёт учун умумий талабдир. Исрофгарчиликка йўл қўйиб бўлмайди. Халқимиз «Тежамкорлик – фаровонликнинг калити» деб бежиз айтмаган. Биз ана шу муқаддас миллий одатга амал қилиб, жамиятда мутлақо янги маданиятни шакллантиришимиз керак. Сизларнинг тинимсиз саъй-ҳаракатларингиз мамлакатимиз энергетик мустақиллигининг мустаҳкам кафолатидир. Адолатли, Тоза, Қудратли Қозоғистонда сизлардек меҳнаткаш инсонлар юксак ҳурмат-эҳтиромга лойиқдир”, – деди Давлат раҳбари.