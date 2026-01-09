OZ
    16:05, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Қозоғистон Республикасининг Рақамли кодексни имзолади

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қозоғистон Республикасининг Рақамли кодексни имзолади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Мемлекет басшысы Цифрлық кодексіне қол қойды
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига рақамлаштириш, транспорт ва тадбиркорлик масалалари бўйича ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонунни имзолади.

    Кодекс матни матбуотда эълон қилинади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қурилиш кодексини имзолагани ҳақида ёзгандик.

    Теглар:
    Рақамлаштириш Қасим-Жомарт Тоқаев Қонун Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
