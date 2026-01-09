16:05, 09 Январь 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари Қозоғистон Республикасининг Рақамли кодексни имзолади
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қозоғистон Республикасининг Рақамли кодексни имзолади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари “Қозоғистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига рақамлаштириш, транспорт ва тадбиркорлик масалалари бўйича ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонунни имзолади.
Кодекс матни матбуотда эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қурилиш кодексини имзолагани ҳақида ёзгандик.