    Давлат раҳбари Португалия Президентига ҳамдардлик телеграммаси йўллади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Португалия Президентига Лиссабон марказида юз берган бахтсиз ҳодиса муносабати билан ҳамдардлик телеграммаси йўллади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    — Қасим-Жомарт Тоқаев Лиссабон марказида юз берган ҳодиса оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани ва жароҳат олгани муносабати билан Президент Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соуза ва бутун Португалия халқига ҳамдардлик билдирди. Қозоғистон Президенти марҳумнинг яқинларини хотиржамликка чақирди ва жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетиши учун ҳамдардлик билдирди, — дейилади хабарда.

