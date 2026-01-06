Давлат раҳбари Парламент ислоҳоти бўйича ишчи кенгаш ўтказди
ASTANА.Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин ва Президентнинг ҳуқуқий масалалар бўйича ёрдамчиси Ержан Жиенбаев билан ишчи кенгаш ўтказди.
Ерлан Қарин Давлат раҳбарига Парламент ислоҳоти бўйича ишчи гуруҳ фаолиятининг оралиқ натижалари ҳақида ахборот берди.
Масалан, e-Otinish давлат платформаси ва Egov хизматининг "Парламент ислоҳоти" махсус бўлими ишга туширилганидан бери 500 га яқин таклиф келиб тушди. Жамоатчилик, экспертлар ва жамоат ташкилотларидан таклифлар ва ташаббусларни таҳлил қилиш ва тизимлаштириш бўйича ишлар давом этмоқда.
Парламент ислоҳоти бўйича ишчи гуруҳнинг аввалги йиғилишларида бир палатали Парламентни шакллантириш ва унинг қонунчилик функцияларини амалга ошириш масалалари муҳокама қилинган эди.
9 январга белгиланган Ишчи гуруҳнинг кейинги йиғилишида қолган соҳалар бўйича таклифлар батафсил кўриб чиқилади. Давлат маслаҳатчиси, шунингдек, Президентга Миллий қурултой ишчи секцияларининг декабрь ойидаги йиғилиши натижалари ва Конгресснинг яқинлашиб келаётган бешинчи сессиясига тайёргарлик ишларининг бориши ҳақида ҳисобот берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Парламент ислоҳоти сиёсий тизимни ўзгартириш жараёнида алоҳида рол ўйнашини таъкидлаб, кенг кўламли ўзгаришлар кутилаётганига эътибор қаратди. Шунингдек, у барча ташаббусларни ҳар томонлама таҳлил қилиш ва улар асосида конституциявий ислоҳотларга асосий ёндашувларни ишлаб чиқишни буюрди.