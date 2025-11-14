OZ
    14:00, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон Президенти қишлоқ хўжалиги ходимларини тақдирлади

    ASTANA. Kazinform — 30 нафар қишлоқ хўжалиги ходимлари давлат мукофотлари билан тақдирланди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Глава государства присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Амангосу Тулеуову
    Фото: Акорда

    Бир киши “Парасат” ордени, 6 нафар соҳа вакили «Құрмет» ордени соҳиби бўлди. 1 нафар фуқаро II даражали «Еңбек даңқы» ордени билан, 10 нафар соҳа ходими III даражали «Еңбек даңқы» ордени билан, 6 нафар ишчи «Ерен еңбегі үшін» медали билан тақдирланди.

    Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли
    Фото: Акорда
    Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли
    Фото: Акорда

    Шунингдек, бугунги тадбирда «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері» фахрий унвони биринчи марта қишлоқ хўжалиги соҳасида ўз самарасини берган тўрт нафар фуқарога топширилди.

    Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли
    Фото: Акорда
    Ауыл шаруашылығы саласының 30 еңбеккері мемлекеттік награда алды
    Фото: Ақорда
    Ауыл шаруашылығы саласының 30 еңбеккері мемлекеттік награда алды
    Фото: Ақорда

    Бугун пойтахтимизда қишлоқ хўжалиги ходимларининг иккинчи форуми бўлиб ўтди.

