Михаил Шайдоровнинг Олимпиададаги ажойиб чиқиши тарихий ютуқдир — Президент
ASTANА. Кazinform — ХХV қишки Олимпия ўйинлари ғолиби Михаил Шайдоров ва унинг мураббийларини тақдирлаш маросими Ақорда қароргоҳида бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Маросимда сўзга чиққан Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу Олимпиада Қозоғистон учун алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
— Ҳамюртимиз Михаил Шайдоров ажойиб ўйин кўрсатди. У фигурали учиш бўйича олтин медални қўлга киритди ва кўк байроғимизни Олимп чўққисига кўтарди. Шунинг учун мен Михаилга миннатдорчилик билдирмоқчиман ва уни табрикламоқчиман. Ақордада тўпланганларга, аввало Михаилнинг отасига ва ғолибнинг мураббийига миннатдорчилик билдирмоқчиман. Барчангизни яна бир бор табриклайман! Сизлар меҳнатингиз ва матонатингиз туфайли Михаилни бутун дунёга кучли спортчи ва чинакам истеъдод эгаси сифатида кўрсатдингиз. Халқимиз Михаил билан фахрланади ва ёш авлод ундан ўрнак олади. Олимпия чемпиони бўлиш юксак мақсад сари йўлдаги ҳар қандай қийинчиликларни енгиб ўтишни, яъни узоқ ва машаққатли йўлга тайёр бўлишни англатади. Фақат ҳар куни темир интизом билан тинимсиз меҳнат қиладиган инсонгина катта муваффақиятларга эришади, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев Михаил Шайдоровнинг ғалабаси мамлакат учун мислсиз ютуқ эканлигига эътибор қаратди.
— Биринчидан, бу узоқ кутилган, яъни 32 йилдан кейин қўлга киритилган тарихий соврин. Иккинчидан, бу мамлакат фигурали учиш бўйича қўлга киритган биринчи Олимпия олтин медали. Учинчидан, бутун дунё мамлакатимизда машҳур спортчи Денис Теннинг йўлини давом эттирадиган истеъдодли ёшлар борлигига гувоҳ бўлди. Михаил Шайдоровнинг Олимпиададаги ажойиб чиқиши, шубҳасиз, тарихий ютуқ, ҳақиқий ғалабадир. Ҳамюртимизнинг юлдузи Кортина д’Ампеццо муз майдонида порлади. Бу Олимпия чемпионининг ўзини тута билиши, ўзига ишончи ва фигурали учиш каби қийин спорт турига бўлган алоҳида муҳаббатининг самарасидир, — деди Президент.
Президент Олимпия чемпионининг отаси ва биринчи мураббийи Станислав Шайдоровнинг меҳнатини алоҳида таъкидлади.
— Станислав Александрович фигурали учиш бўйича Қозоғистоннинг кўп карра чемпиони. Отаси ва биринчи мураббийи сифатида у Михаилга муз устида илк қадамларини қўйишга ёрдам берган ва ҳаётининг энг қийин дамларида доим ўғлининг ёнида бўлган. Давлат раҳбари сифатида сизга дунёнинг асосий спорт аренасида Қозоғистон Республикасининг кўк байроғини баланд кўтарган шундай ўғилни, ватанпарвар фуқарони тарбиялаганингиз учун самимий миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Мен сизнинг интервьюингизни матбуотда ўқидим. Сиз Михаилга меҳрингизни аямай ва истеъдодли ўғлингизнинг спортдаги ноёб вазифасига шубҳа қилмай, оталик бурчингизни содиқлик ва муносиб бажардингиз. Сиз биргаликда энг юксак чўққига олиб борадиган машаққатли йўлдан ўтдингиз. Энди сиз меҳнатингиз ва терингиз самарасидан баҳраманд бўлиб, ҳурмат ва ҳайратга сазовор бўлмоқдасиз. Бугун халқимиз сизни улуғлайди. Мамлакатимиз сизга ҳақиқий ватанпарварлик намунасини кўрсатганингиз учун миннатдорчилик билдиради. Мен ҳам халқнинг миннатдорчилик ва ҳурмати изҳорига қўшиламан, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.