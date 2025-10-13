OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:05, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Фармони билан бир қатор элчилар тайинланди

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбарининг Фармони билан бир қатор элчилар тайинланди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Жарлық
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарининг Фармони билан:

    Алтай Ибрагимович Абибуллаев Қозоғистон Республикасининг Словения Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимига тайинланди;

    Қозоғистон Республикасининг Хорватия Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Даулет Қасекенули Батирашев Қозоғистон Республикасининг Босния ва Герцеговина,Черногориядаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимига тайинланди;

    Қозоғистон Республикасининг Жазоир Халқ Демократик Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Ануарбек Серикули Ахметов Қозоғистон Республикасининг Тунис Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси вазифасини бажарувчи этиб тайинланди.

