Давлат раҳбари Ерлан Қошановни қабул қилди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Олий Мажилис Сенати Раиси Ерлан Қошановни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ерлан Қошанов палата фаолияти ҳақида маълумот берди.
Депутатлар ўз фаолияти давомида Президент Мурожаатномаси ҳамда мамлакатимизни ривожлантириш бўйича берилган вазифаларни қонун ҳужжатларида ўз вақтида ва сифатли амалга оширишга алоҳида эътибор қаратаётганини таъкидлади. Бугунги кунда 15 та қонун қабул қилиниб, Сенатга юборилди. Мажилисда 77 та қонун лойиҳаси кўриб чиқилади.
Йил охиригача “Қурилиш тўғрисида”, “Рақамли кодекслар” ва “Банк фаолияти тўғрисида”ги қонунларни қабул қилиш режалаштирилган. Шунингдек, “Сайлов тўғрисида”, “Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонун лойиҳалари устида иш олиб борилмоқда.
Депутатлар “Маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ташаббуси билан чиқди, шунингдек, ижодий соҳани ривожлантириш, илмий тадқиқот йўналишлари, тарихий-маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, боғдорчилик бўйича ҳамкорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тўғрисида қонун лойиҳалари ишлаб чиқилди.
Қонун ижодкорлиги жараёни жамоатчилик, экспертлар, оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирокида очиқ-ойдин амалга оширилмоқда. Барча сиёсий партиялар фракциялари ўз электорати талабларидан келиб чиқиб, фаол таклифлар киритмоқда. Жамоатчилик палатасининг мажлисларида муҳим қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқда.
Депутатлар Давлат раҳбарининг сунъий интеллектга оид ташаббусларини ҳаётга татбиқ этишда фаол иштирок этаётганини таъкидладилар. Сентябрь ойи охирида парламент “Сунъий интеллект тўғрисида”ги қонунни қабул қилиб, Сенатга юборган эди. Бундан ташқари, қозоғистонлик ва хорижий экспертлар иштирокида парламент эшитувлари ўтказилди.
Депутатлар ва Энергетика вазирлиги ташаббуси билан Ақтау шаҳрида нефть-газ соҳасида машинасозликни ривожлантириш масалаларига бағишланган форум бўлиб ўтди. Қозоғистоннинг нефть ва газ соҳасидаги харидлардаги улушини мунтазам равишда ошириш тўғрисида қарор қабул қилинди. Депутатлар буни доимий назорат қилиб боради.
Шунингдек, парламент дипломатияси доирасида амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумот берди. Мамлакатимизда Мўғулистон Буюк Давлат Хурули ва Венгрия Давлат Ассамблеяси раислари расмий ташриф билан бўлди.
Унга кўра, кўплаб мамлакатлар парламентлари билан дўстлик гуруҳлари фаол иш олиб бормоқда, қонунчилик соҳасида тажриба алмашиш йўлга қўйилган, давлатлараро лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Депутатлар КХШТ Парламент Ассамблеяси, ТУРКПА, МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси ва бошқа кўп томонлама ташкилотлар доирасида муваффақиятли фаолият юритмоқда.