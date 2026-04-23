Давлат раҳбари ЕХҲТ Парламент Ассамблеяси раиси Пере Жоан Понс билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Учрашувда Қозоғистон Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, шунингдек, унинг Парламент Ассамблеяси билан шерикликни мустаҳкамлашдан манфаатдор эканлиги таъкидланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ЕХҲТ Парламент Ассамблеясини Астананинг экологик кун тартиби ва барқарор ривожланишга қаратилган саъй-ҳаракатларини доимий қўллаб-қувватлагани учун юқори баҳолади.
Президент шунингдек, давлатлар ўртасида мулоқот, ишонч ва ўзаро тушунишни мустаҳкамлашга ёрдам берадиган восита сифатида парламент дипломатиясига катта аҳамият беришини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Пере Жоан Понсга мамлакатда амалга оширилаётган кенг кўламли сиёсий ислоҳотлар ҳақида сўзлаб берди.
Унинг сўзларига кўра, янги Конституция давлат институтларининг барқарорлигини таъминлаш, бошқарув тизимининг самарадорлигини ошириш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларини мустаҳкамлашга қаратилган.
Пере Жоан Понс Минтақавий экологик саммитда кўтарилган масалаларнинг долзарблигини таъкидлади.
У Марказий Осиё мамлакатлари минтақавий кун тартибини илгари суриш ва умумий ташаббусларни амалга ошириш учун бирлашиши мумкинлигига ишончи комил эканлигини айтди.
Учрашув якунида Давлат раҳбари Қозоғистоннинг ЕХҲТ Парламент Ассамблеяси билан ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга тайёрлигини тасдиқлади ва самарали ҳамкорлик давом этишига ишонч билдирди.