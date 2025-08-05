D витамини етишмаслиги саломатлик ва кайфиятга қандай таъсир қилади
ASTANA. Kazinform — D витамини “қуёш витамини” деб аталади. У инсон терисида қуёш нурлари таъсирида ҳосил бўлади. Агар танада ушбу витамин етишмаса, нима қилиш керак, уни қандай қилиб тўғри қабул қилиш керак? Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди.
Кардиология ва ички касалликлар илмий-тадқиқот институти Эндокринология кафедраси ассистенти Асем Оспанованинг сўзларига кўра, D витамини гормон сифатида ишлайди ва организмдаги кўплаб жараёнларда иштирок этади:
- Иммунитетни мустаҳкамлайди - организмга вируслар ва яллиғланиш билан курашишга ёрдам беради.
- Суяклар ва тишларни кучли қўллаб-қувватлайди — кальцийни сўрилишига ёрдам беради.
- Кайфиятни яхшилайди — унинг етишмаслиги ташвиш, депрессия ва сурункали чарчоқ ҳосил қилади.
- Мушаклар фаолиятини яхшилайди — айниқса кекса одамлар учун йиқилиш ва жароҳатларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.
«Агар сиз қуёшли мамлакатда яшасангиз ҳам, етишмовчилик қуёш нури етишмаслигидан келиб чиқиши мумкин: қишда, булутли ҳавода ёки уйда кўп вақт ўтказсангиз», - дейди шифокор.
- SPF кремларидан фойдаланиш: терида D витамини синтезини блоклайди — Ёши: йиллар давомида терида D витамини камроқ ишлаб чиқарилади.
- Озиқлантириш: диетада ёғли балиқ, тухум ва D витаминининг бошқа манбалари кам бўлса - Баъзи касалликлар: масалан, ичак, жигар, буйрак касалликлари.
- Ортиқча вазн: D витамини ёғ тўқималарида "сақланади" ва юзага келмайди.
- D витамини етишмовчилиги тез-тез шамоллаш, доимий чарчоқ, апатия, мушакларнинг оғриғи ва кучсизлиги, ёмон уйқу, кайфиятнинг ўзгариши, ташвиш шаклида намоён бўлиши мумкин.