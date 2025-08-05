OZ
    D витамини етишмаслиги саломатлик ва кайфиятга қандай таъсир қилади

    ASTANA. Kazinform — D витамини “қуёш витамини” деб аталади. У инсон терисида қуёш нурлари таъсирида ҳосил бўлади. Агар танада ушбу витамин етишмаса, нима қилиш керак, уни қандай қилиб тўғри қабул қилиш керак? Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди.

    D дәрумені не үшін қажет
    Фото: Pixabay.com

    Кардиология ва ички касалликлар илмий-тадқиқот институти Эндокринология кафедраси ассистенти Асем Оспанованинг сўзларига кўра, D витамини гормон сифатида ишлайди ва организмдаги кўплаб жараёнларда иштирок этади:

    - Иммунитетни мустаҳкамлайди - организмга вируслар ва яллиғланиш билан курашишга ёрдам беради.

    - Суяклар ва тишларни кучли қўллаб-қувватлайди — кальцийни сўрилишига ёрдам беради.

    - Кайфиятни яхшилайди — унинг етишмаслиги ташвиш, депрессия ва сурункали чарчоқ ҳосил қилади.

    - Мушаклар фаолиятини яхшилайди — айниқса кекса одамлар учун йиқилиш ва жароҳатларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

    «Агар сиз қуёшли мамлакатда яшасангиз ҳам, етишмовчилик қуёш нури етишмаслигидан келиб чиқиши мумкин: қишда, булутли ҳавода ёки уйда кўп вақт ўтказсангиз», - дейди шифокор.

    - SPF кремларидан фойдаланиш: терида D витамини синтезини блоклайди — Ёши: йиллар давомида терида D витамини камроқ ишлаб чиқарилади.

    - Озиқлантириш: диетада ёғли балиқ, тухум ва D витаминининг бошқа манбалари кам бўлса - Баъзи касалликлар: масалан, ичак, жигар, буйрак касалликлари.

    - Ортиқча вазн: D витамини ёғ тўқималарида "сақланади" ва юзага келмайди.

    - D витамини етишмовчилиги тез-тез шамоллаш, доимий чарчоқ, апатия, мушакларнинг оғриғи ва кучсизлиги, ёмон уйқу, кайфиятнинг ўзгариши, ташвиш шаклида намоён бўлиши мумкин.

    Соғлиқни сақлаш Тиббиёт ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги
