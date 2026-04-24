CryptoPay: Президентга илк маҳаллий криптовалюта билан тўловларни амалга ошириш жараёни кўрсатилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбарига Қозоғистонда илк маҳаллий криптовалюта билан маҳаллий CryptoPay тизимидан фойдаланган ҳолда тўловларни амалга ошириш жараёни кўрсатилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев "Келажак ўйинлари-2026" халқаро турнирига тескари саноқни интеракив форматда ишга туширган эди.
Бугун Президент Alem.ai халқаро сунъий интеллект марказига ташриф буюрди. Марказ сунъий интеллект соҳасида илмий тадқиқотлар ва таълим дастурларини олиб боради, стартап ташаббуслари ва бошқа амалий ечимларни жорий этиш учун шароит яратади.
Амалга оширилаётган лойиҳалар давлат секторида, бизнесда ва кундалик ҳаётда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш имконини беради.
Умуман олганда, Марказ Давлат раҳбарининг Қозоғистонни технологик, замонавий ва рақобатбардош мамлакатга айлантириш бўйича стратегик йўналишини амалга ошириш учун ташкил этилган.
Марказни кўздан кечириш чоғида Президент Astana Smart City лойиҳасининг ишга туширилишига гувоҳ бўлди.