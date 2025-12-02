Coupang маълумотларининг сизиб чиқишида гумон қилинаётган шахснинг IP-манзили кузатув остида
ASTANА. Кazinform — Жанубий Корея полицияси душанба куни электрон тижорат гиганти Coupangда маълумотларнинг сизиб чиқишида гумон қилинаётган шахсни аниқлаш устида ишлаётганини ва фойдаланилган IP-манзилга кириш ҳуқуқини қўлга киритгандан сўнг уни кузатув остига олганини маълум қилди. Yonhap хабар берди.
Компания шанба куни маълумотларнинг сизиб чиқиши июнь ойида бошланганини ва натижада 34 миллионга яқин мижознинг шахсий маълумотлари - исмлар, электрон почта манзиллари, почта манзиллари ва телефон рақамлари ошкор бўлганини маълум қилди.
Маълумотларда жиноятчи Жанубий Кореяни тарк этган компаниянинг собиқ ходими бўлган Хитой фуқароси эканлиги аниқланди.
"Биз Coupang томонидан тақдим этилган сервер журналларини таҳлил қилмоқдамиз", — деди Сеул шаҳар полицияси вакили журналистларга. — Биз жиноятда гумон қилинаётган шахс фойдаланган IP-манзилни аниқладик ва уни кузатиб бормоқдамиз".
Амалдорнинг сўзларига кўра, полиция гумонланувчининг фуқаролигини, компанияни тарк этганидан кейин мамлакатни тарк этганми ёки йўқми ва у Coupangга таҳдидли хатни бузиб кириш ҳақида юборган одам билан бир хилми ёки йўқлигини текширмоқда.
Компания дастлаб тахминан 4500 кишининг маълумотларини хабар қилганидан сўнг, полиция ўтган ойда ички текширувни бошлади.
Расмий текширув ўтган ҳафта компания номаълум шахсга ахборот ва коммуникация тармоғига ноқонуний кириш ҳақида шикоят қилганидан сўнг бошланди.
Полиция вакили маълумотларнинг сизиб чиқиши билан боғлиқ ҳолда овозли фишинг ёки SMS-фишинг ҳолатлари қайд этилмаганлигини, аммо улар бундай ҳолатларга тайёргарлик кўриш учун тегишли вазирликлар билан ҳамкорлик қилаётганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Жанубий Кореяда 33,7 миллион фойдаланувчи шахсий маълумотларнинг сизиб чиқишидан жабр кўрган эди.