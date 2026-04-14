Climatescope: Қозоғистон қайта тикланадиган энергия бўйича ўз позициясини яхшилади
ASTANA. Kazinform — Сўнгги йилларда Қозоғистон тоза энергияга инвестицияларни жалб этишнинг жозибадорлигини баҳолайдиган халқаро Climatescope рейтингида сезиларли ютуқларга эришди, деб хабар беради ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизмати.
Республика ривожланаётган бозорлар орасида 2017 йилдаги 54-ўриндан 2025 йилда 24-ўринга кўтарилди. Бу қайта тикланадиган энергиянинг фаол ривожланиши ва инвестиция муҳитининг яхшиланишини акс эттиради.
Қозоғистон позициясининг ўсиши қайта тикланадиган энергетика лойиҳаларига инвестициялар ҳажмининг ортиши билан боғлиқ. Мамлакатда қайта тикланадиган энергия манбалари (ҚТЭ)ни қўллаб-қувватлаш сиёсати, жумладан аукционлар ва «яшил» энергияни кафолатли сотиб олиш механизмлари фаол жорий этилмоқда.
Қозоғистон тоза энергияни ривожлантиришда сезиларли ютуқларга эришмоқда.
“Инвесторлар қизиқишининг ортиши ва бозор шароитларининг яхшиланиши республиканинг кам углеродли технологиялар учун капитал жалб қилиш бўйича минтақадаги етакчилардан бирига айланганини кўрсатади. Қозоғистон бозорига TotalEnergies, China Power, Masdar ва China Energy каби жаҳон гигантлари кириб келган. 2035 йилгача бўлган узоқ муддатли истиқболда мамлакатда 8 ГВтдан ортиқ қайта тикланадиган энергия қувватларини ишга тушириш режалаштирилган, бу миллий энергетика тизимининг барқарорлигини ва энергия баланси диверсификациясини таъминлайди”, — дейилади хабарда.
Climatescope мамлакатларни асосий кўрсаткичлар: инвестиция даражаси, инфратузилма, сиёсий қўллаб-қувватлаш ва бозор имкониятлари бўйича баҳолайди. Қозоғистон ушбу кўрсаткичларнинг барчасида барқарор яхшиланиш тенденциясини намойиш этиб келяпти, бу эса "яшил" иқтисодиётни ривожлантириш ва халқаро лойиҳаларни амалга ошириш учун янги истиқболларни очади.