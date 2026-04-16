Чимкентдан 200 нафардан ортиқ киши ишчи кучи етишмайдиган ҳудудларга кўчиб ўтди
SHYMKENT. Кazinform — Йил бошидан бери Чимкентдан 48 та оила ихтёрий кўчиш дастури доирасида ишчи кучи етишмайдиган ҳудудларга кўчиб ўтди. Кўчиб ўтганлар жами 206 кишини ташкил этди.
Кўчишда энг фаол иштирокчилар — Қаратау тумани аҳолиси. Ушбу тумандан 27 та оила (113 киши) кўчиб ўтди. Абай туманидан эса 12 та оила (46 киши) дастурда иштирок этди. Ал-Форобий ва Енбекши туманларидан 3 та оила (жами 32 киши), шунингдек, Турон туманидан 3 та оила (15 киши) кўчиб ўтди.
Шаҳар бандлик ва ижтимоий ҳимоя бошқармаси маълумотларига кўра, Чимкентдан кўчиб ўтган фуқароларнинг аксарияти Шимолий Қозоғистон вилоятини танлаган. 20 та оиланинг 92 нафар аъзоси ушбу ҳудудга кўчиб ўтган.
— Бундан ташқари, 10 та оиланинг 40 нафар аъзоси Қостанай вилоятига, 7 та оиланинг 31 нафар аъзоси Павлодар вилоятига жойлашди. Шарқий Қозоғистон вилоятига 8 та оиланинг 30 нафар аъзоси, Қарағанди вилоятига 2 та оиланинг 8 нафар аъзоси ва Абай вилоятига бир оиланинг 5 нафар аъзоси жойлашди, — дейилади бошқарма хабарида.
Кўчиб ўтганлар орасида болалар улуши устунлик қилади — 112 нафар. Меҳнатга лаёқатли фуқаролар сони 67 кишини ташкил этади, 27 киши эса уй ишлари билан банд.
Масъул сектор вакилларининг сўзларига кўра, аҳоли давлат дастурига жуда қизиқиш билдирмоқда.
— Шаҳар аҳолиси ўртасида ихтиёрий равишда кўчиш дастури бўйича тушунтириш ишлари мунтазам равишда олиб борилмоқда. Дастур ишчи кучининг ортиқча бўлган ҳудудлардан кадрлар етишмайдиган ҳудудларга ҳаракатланишини оширишга қаратилган. Бандлик марказлари мутахассислари шаҳар ичида ҳам, чекка турар жой массивларида ҳам ахборот учрашувларини ўтказадилар, — деди шаҳар бандлик ва ижтимоий ҳимоя бошқармаси бошлиғи Жанат Ўтебаева.
Давлат мигрантларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатади. Ҳар бир оила аъзоси учун 70 БҲМ миқдорида бир марталик тўлов тақдим этилади. 2026 йилда унинг бир кишига тўғри келадиган миқдори 302 750 тенгени ташкил этади. Бундан ташқари, ижарага олинган уй-жой ва коммунал хизматлар учун харажатлар бир йил давомида, яъни шаҳарларда 86 500-129 750 тенге ва қишлоқ жойларда 64 875-90 825 тенге миқдорида қопланади. Бундан ташқари, фуқаролар ва кўчиб ўтувчиларга уй-жой сотиб олиш учун сертификат берилади. Бу уй-жой нархининг 50 фоизигача, лекин 1625 БҲМдан ошмаслиги керак. Бу тахминан — 7 миллион тенге.