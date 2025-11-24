Чимкентда Франциянинг фахрий консуллиги очилди
ASTANА. Кazinform — Янги консулликнинг очилиши Франция ва Чимкент шаҳри ўртасидаги дипломатик, иқтисодий, маданий ва илмий алоқаларни янада мустаҳкамлашга туртки беради, деб хабар беради шаҳар ҳокими матбуот хизмати.
Чимкентда Франциянинг фахрий консуллиги расман очилди. Ушбу ташаббус Чимкент шаҳар ҳокимлиги ва Қозоғистондаги Франция элчихонаси ўртасидаги ҳамкорлик бўйича йўл харитаси доирасида амалга оширилмоқда, бу 2025-2028 йилларда қўшма лойиҳаларни амалга оширишга қаратилган.
Янги консулликнинг очилиши Франция ва Чимкент шаҳри ўртасидаги дипломатик, иқтисодий, маданий ва илмий алоқаларни янада мустаҳкамлашга туртки беради. Бу, шунингдек, минтақага инвестицияларни жалб қилиш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга ҳисса қўшади.
— Хизмат консуллик савдо-иқтисодий алоқаларида ёрдам кўрсатади, Қозоғистондаги француз фуқароларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишда кўмаклашади, ҳужжатларни (паспортлар, визалар ва бошқалар) олишда ёрдам беради, маҳаллий бозорда француз товарлари ва хизматларини тарғиб қилади, икки мамлакат ўртасида иқтисодий, илмий ва савдо ҳамкорлигини ривожлантиради, шунингдек, маданий ва маърифий тадбирларни ташкил этишда кўмаклашади, — дейилади хабарда.
Чимкентда Франциянинг фахрий консуллигининг очилиши ҳудуднинг халқаро ҳамкорликка очиқлигини яққол кўрсатувчи ва Чимкентнинг глобал миқёсдаги обрўсини оширишга ҳисса қўшадиган муҳим қадамдир.