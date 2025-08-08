Чимкентда Абай вилоятида 2 млрд тенгега санъат мактаби қурилади
ASTANA. Kazinform - Янги маданий-маърифий иншоот мегаполиснинг минтақа ривожига қўшган ҳиссаси бўлади ва Абай Қўнонбоев таваллудининг 180 йиллигига бағишланади, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Чимкент ҳокимияти Абай вилоятида санъат мактаби қуриш лойиҳасини амалга оширишни режалаштирмоқда. Келажакдаги бинонинг майдони 5000 квадрат метргача, тахминий қиймати эса 2 миллиард тенгега тенг. Муассаса ёшларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган бўлиб, замонавий қўшимча таълим марказига айланади.
“Абай вилояти учун санъат мактаби қуриш мажбуриятини олганмиз. Айни пайтда тегишли ҳудудий бошқармалар томонидан ер участкаси аниқланиб, зарур қарор тайёрланмоқда. Ер участкаси тасдиқланиши билан биз дарҳол қурилишни бошлаймиз. Бу буюк Абай халқи олдида уялмайдиган бино бўлади”, – деди Чимкент шаҳар ҳокими ўринбосари Сарсен Қуранбек.
Санъат мактаби қуриш ташаббуси Абай Қўнонбоев таваллудининг 180 йиллигига бағишланган қатор лойиҳалар билан ҳамоҳангдир. Шундай қилиб, Петропавлда буюк қозоқ шоири ва мутафаккирига бағишланган деворий сурат яратилди, пойтахт автобусларида Абай қўшиқлари янгради. Бундан ташқари, юбилейга махсус ҳужжатли фильм тайёрланмоқда, унинг премьераси 10 август, Абайнинг туғилган кунида бўлиб ўтади.