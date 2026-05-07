Чимкент жамоаси АҚШда бўлиб ўтган халқаро робототехника чемпионатида ғолиб бўлди
ASTANA. Кazinform — Чимкент-Қаратау NIS мактабининг OVERTIME жамоаси 29 апрелдан 2 майгача АҚШнинг Хьюстон шаҳрида бўлиб ўтган FIRST World Championship 2026 халқаро робототехника чемпионатида Қозоғистон шарафини ҳимоя қилди, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Вашингтондаги мухбири.
Мусобақада бутун дунёдан 336 жамоа иштирок этди. Чемпионат натижаларига кўра, Чимкент-Қаратау NIS ўқувчилари «Reach Award Winner — 1st Place» совринини қўлга киритиб, жаҳон чемпионатининг энг муҳим номинацияларидан бирида ғолиб бўлишди.
FIRST Championship робототехника, муҳандислик ва инновация соҳасидаги энг нуфузли халқаро мусобақалардан биридир. Ушбу турнир нафақат жамоаларнинг техник тайёргарлигини, робот ва дастурий ечимларнинг сифатини, балки уларнинг дизайн фикрлаш қобилиятларини, жамоавий ишини, етакчиликни, SТEМ таълимини ривожлантиришга қўшган ҳиссасини ва жамиятга таъсирини ҳам баҳолайди.
OVERTIME жамоасига тақдим этилган Reach Award мукофоти уларнинг SТEМ ва робототехникани тарғиб қилиш, жамиятни кенгайтириш ва ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга оширишдаги изчил ишларини эътироф этади.
Жамоанинг асосий хусусияти шундаки, иштирокчилар рақобатбардош робототехника билан чекланиб қолмайди. Улар ўзларининг муҳандислик билимларидан ҳақиқий ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш учун фойдаланишга интилишади. OVERTIME ўз фаолияти доирасида бир қатор инклюзив ва таълим ташаббусларини амалга оширди.
Шунингдек, жамоа кўзи ожизлар учун Брайль алифбосида тактил китоб яратди, у бутун дунё бўйлаб, жумладан, «Умид» мактабида тарқатилди. Иштирокчилар шунингдек, эшитиш қобилияти заиф одамлар учун Soyle ақлли кўзойнакларини яратдилар ва мактабгача ёшдаги болалар учун ўқув қўлланмаларини тайёрладилар.
Бу лойиҳаларнинг барчаси махсус таълим эҳтиёжларига эга одамларни қўллаб-қувватлашга, таълим олиш имкониятларини кенгайтиришга ва технология орқали янги имкониятлар яратишга қаратилган. Жамоанинг иши SТEМ соҳаси нафақат мусобақа майдони, балки жамиятга ҳақиқий ёрдам воситаси бўлиши мумкинлигини исботлайди.
OVERTIME жамоасининг FIRST World Championship 2026 чемпионатидаги ғалабаси нафақат Чимкент-Каратау NIS мактаби учун, балки бутун Қозоғистон учун ҳам муҳим ютуқ бўлди.
