Чемпионлар лигаси: "Бавария" меҳмонда "Пафос"ни мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Футбол бўйича UEFА Чемпионлар лигаси асосий босқичи 2-туридан ўрин олган биринчи ўйин бўлиб ўтди.
Шу куни Германиянинг “Бавария” клуби меҳмонда Кипрнинг “Пафос” клубини 5:1 ҳисобида мағлуб этди. Гарри Кейн 15-дақиқада ҳисобни очган бўлса, 20-дақиқада Рафаэл Геррейру, 31-дақиқада Николас Жексон гол уришга муваффақ бўлди.
34-дақиқада Гарри Кейн яна гол урди, Кипр клубидан Мислав Орсич ҳисобни қисқартирди. Ўйиннинг 68-дақиқасида немис клубидан Майкд Олисе якуний ҳисобни ўрнатди.
Шунингдек, Англиянинг “Челси” клуби Португалиянинг “Бенфика” клубини 1:0, Испаниянинг “Атлетико” клуби Германиянинг “Айнтрахт” клубини 5:1, Италиянинг “Интер” клуби эса Чехиянинг “Слован” клубини 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
“Бодо-Глимт” (Норвегия) ва “Тоттенхем” (Англия) 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган бўлса, “Марсель” (Франция) “Аякс” (Нидерландия)ни 4:0, “Галатасарой” (Туркия) “Ливерпуль” (Англия)ни 1:0, “Аталанта” (Италия) Бельгиянинг “Брюгге” (1:1)сини мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, “Қайрат” ўз майдонида “Реал Мадрид” (Испания)га 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди.
Энди 1 октябрь куни «Юнион Сен-Жилуаз» (Бельгия) ва “Ньюкасл Юнайтед” (Англия), “Арсенал” (Англия) ва “Олимпиакос” (Греция), “Қорабоғ” (Озарбайжон) ва “Копенгаген” (Дания), “Монако” (Франция) ва “Манчестер Сити” (Англия), “Байер” (Германия) ва ПСВ (Нидерландия), «Боруссия Дортмунд» (Германия) ва «Атлетик» (Испания), «Барселона» (Испания) ва «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Наполи» (Италия) ва «Спортинг Лиссабон» (Португалия), «Вильярреал» (Испания) ва «Ювентус» (Италия) клублари тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртоқлик учрашуви ўтказади.