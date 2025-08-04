Чехияда ёлғиз ва муҳтож ота-оналар сони ортиб бормоқда
ASTANA. Kazinform – Чехия Статистика бошқармаси ўтган йили болали оилалар фаровонлигига оид кенг қамровли тадқиқот ўтказиб, мавжуд ҳолат ёмонлашганидан ташвиш билдирмоқда, деб ёзади АЗЕРТАДЖ.
8 500 чех оила хўжалиги қамраб олинган ушбу тадқиқот натижаларига кўра, 2024 йилда болали оилаларнинг 12 фоизи даромад етишмаслиги муаммосига дуч келган. Солиштириш учун айтилса, 2022 йилда бу кўрсаткич 10 фоизни ташкил этган. Бу ердаги “даромади бўйича қашшоқлик” тушунчаси – оиланинг ойлик даромади Чехиядаги ўртача соф даромаднинг 60 фоизидан кам бўлишини англатади.
Энг оғир вазият – ёлғиз ота-оналар ва уч ёки ундан ортиқ фарзанди бор оилаларда кузатилган. Биринчи ҳолатда 36,6 фоиз оила даромад етишмаслигини бошдан кечирган бўлса, иккинчи ҳолатда бу кўрсаткич 23,6 фоизни ташкил этган. Махсус нодавлат ташкилотлар Чехияда ёлғиз ота-оналарнинг аҳволи сўнгги бир неча йилдан бери яхшиланмаётганини таъкидламоқда.
Чехия Фанлар академиясининг Социология институти ва Миллий SYRI институти (ижтимоий-иқтисодий касалликлар ва тизимли хавфлар таъсирини ўрганиш бўйича миллий институт) мутахассислари COVID-19 пандемияси даврида 32 та тўлиқ бўлмаган оилани кузатган ва ҳозирги мураккаб вазият сабаби — ёлғиз оналарнинг меҳнат бозоридаги заифлиги ва моддий танқислиги эканини айтган.
Тадқиқотларга кўра, бундай оилаларда тез-тез учрайдиган муаммолардан бири – озуқа етишмаслиги. Пул етишмагани сабабли, баъзи ёлғиз оналар даромад топиш учун қон плазмаси топшириш каби чораларга мурожаат қилмоқда.
Шунингдек, махсус нодавлат ташкилотлар давлат томонидан кўрсатилаётган ижтимоий ёрдам етарли эмаслигини ҳам танқид қилмоқда.