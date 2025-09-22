Чехия дронлардан ҳимоя қилиш учун мувофиқлаштирувчи гуруҳ тузади
ASTANA. Kazinform — Чехия ҳукумати Миллий хавфсизлик кенгаши ҳузурида мамлакатни дронлардан ҳимоя қилиш бўйича янги мувофиқлаштирувчи гуруҳ ташкил этилганини маълум қилди, деб ёзади АЗЕРТАДЖ.
Бу ҳақда бош вазир Петр Фиала маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, гуруҳнинг асосий вазифаси - дрон технологияларининг ривожланишини кузатиш ва дронлар томонидан юзага келиши мумкин бўлган таҳдидларга жавоб чораларини ишлаб чиқишдан иборат бўлади.
Гуруҳ таркибига Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, транспорт тизими вакиллари, ҳарбийлар ва полиция мутахассислари киради.
Мудофаа вазири Яна Чернохова Чехия кўп босқичли ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини яратишга интилаётганини таъкидлади. У нафақат дронлардан, балки бошқа таҳдидлардан ҳам ҳимояланишни ўз ичига олади.
Ушбу стратегия доирасида мамлакат ҳар хил турдаги бир неча юзлаб дронларни сотиб олиш бўйича тендерни якунламоқда.
Аввалроқ Чехия 2030 йилгача ялпи ички маҳсулотнинг 3 фоизини мудофаа соҳасига ажратишни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эдик.