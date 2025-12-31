Buyuk Britaniyadagi dron egalari majburiy testdan o‘tishlari shart
ASTANA. Kazinform — Yangi qoida Buyuk Britaniyadagi yarim million kishiga ta’sir qilishi mumkin, deb xabar beradi Kazinform muxbiri.
Minglab britaniyaliklar Rojdestvo bayramida dronlar olishdi, ammo endi yangi egalari ularni boshqarishdan oldin majburiy nazariy testdan o‘tishlari kerak bo‘ladi.
1-yanvardan boshlab, og‘irligi 100 grammdan ortiq bo‘lgan dron yoki aviamodelni boshqarishni istagan har bir kishi Buyuk Britaniya Fuqaro aviatsiyasi boshqarmasidan onlayn imtihon topshirishi va dron operatori litsenziyasini olishi kerak bo‘ladi. Ilgari bu talab faqat katta hajmli qurilmalarga nisbatan qo‘llanilgan edi.
Bundan tashqari, og‘irligi 100 grammdan ortiq bo‘lgan dron egalari aviatsiya boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tishlari kerak bo‘ladi.
Yangi talab Buyuk Britaniyada taxminan 500 000 kishiga ta’sir qilishi taxmin qilinmoqda.
Qoida voyaga yetmaganlarga ham tegishli, ammo ularning yoshini hisobga olgan holda turli talablar qo‘yilgan. 18 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar testni mustaqil ravishda topshirishlari va dronni boshqarishlari mumkin, ammo ularning ota-onasi yoki vasiysi aviatsiya boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lishi kerak.
13 yoshgacha bo‘lgan bolalar ham dron operatori litsenziyasini olishlari kerak, ammo sinov paytida ularga kattalar hamrohligida bo‘lishlari kerak. 12 yoshgacha bo‘lgan bolalar dronni faqat 16 yoshdan oshgan shaxs nazorati ostida boshqarishlari mumkin, ularning ota-onasi yoki vasiysi ham ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lishi kerak.
Vakolatli organ ta’kidlaganidek, zarur hujjatlarsiz uchish jinoyat hisoblanadi va jarimaga yoki og‘ir holatlarda jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin.
— Dronlar ko‘pincha Rojdestvoda sovg‘a sifatida beriladi, yangi qoida kuchga kirgandan so‘ng, barcha foydalanuvchilar ro‘yxatdan o‘tishlari, dron operatori litsenziyasini olishlari va xavfsizlik talablariga rioya qilishlari kerak, — dedi aviatsiya boshqarmasi vakili Jonatan Nikolson.
Shuningdek, foydalanuvchilarga har bir uchirishdan oldin havo maydonchasi cheklovlarini tekshirish va aeroportlar va vertolyot maydonchalaridan xavfsiz masofani saqlash tavsiya etiladi, bu esa samolyotlarga tahdid solmaslik uchun zarurdir.