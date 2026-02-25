Буюк Британияда марҳум донордан бачадон кўчириб ўтказилган аёл туғди
ASTANА. Кazinform – Буюк Британияда марҳум донордан бачадон кўчириб ўтказилгандан сўнг биринчи чақалоқ туғилди. Ҳьюго исмли ўғил бола 10 ҳафталикдир. У 2025 йил Рождество арафасида ғарбий Лондонда туғилган, деб хабар беради BBC.
Чақалоқнинг ота-онаси буни "ажойиб лаҳза" деб таърифладилар ва донорнинг оиласига алоҳида миннатдорчилик билдирдилар.
Уларнинг айтишича, бир оиланинг буюк меҳр-шафқати ва жасоратли қарори уларга ота-она бўлиш бахтини берган.
Операцияда Лондон ва Оксфорддан малакали жарроҳлар иштирок этишди. Улар ҳомиладорликни диққат билан кузатиб боришди ва туғруқни муваффақиятли амалга оширишди.
Мутахассислар бу воқеани "катта ютуқ" деб аташади. Чунки бу тажриба жиддий ташхис туфайли она бўлиш имкониятидан маҳрум бўлган аёлларга умид бағишлайди.
Шуни таъкидлаш керакки, Буюк Британияда бачадон кўчириб ўтказилгандан кейин туғруқ ҳолатлари илгари ҳам қайд этилган. 2025 йил бошида Эми исмли қиз тирик донордан кўчириб ўтказилгандан сўнг туғилган биринчи британиялик бўлди.
Донорлик шунчаки технология эмас, бу ишончдир. Жамият вакилларининг бир-бирига бўлган масъулияти. Бугунги кунда Қозоғистонда 4,5 мингдан ортиқ одам донор органларини кутмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Австралияда 2,4 миллион боланинг ҳаётини сақлаб қолган донор вафот этди.