10:12, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Буюк Британияда ишсизлик даражаси яна кескин ошди
ASTANA. Kazinform — Буюк Британияда ишсизлик даражаси 5% га етди ва пандемия давридаги кўрсаткичларга тенглашди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Буюк Британия Миллий статистика бошқармасининг маълумотларига кўра, июль ва сентябрь ойлари оралиғида ишсизлик даражаси 4,7% дан 5% гача кўтарилди, тахминан 1,8 миллион киши ишсиз қолди.
Лондонда ишсизлик даражаси 6,5% га етди, бу мамлакатнинг барча минтақалари орасида энг юқори кўрсаткичдир.
Охирги марта ишсизлик даражаси 5% га етган вақт 2020 йил декабрь ва 2021 йил февраль ойлари оралиғида бўлган. Ўша пайтда иқтисодиёт локдаундан эндигина тиклана бошлаган эди. Чекловлар олиб ташланганидан сўнг, кўрсаткич яхшиланди, бироқ кейин яна ўсишни бошлади.