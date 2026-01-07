Буюк Британия зарарли озиқ-овқат рекламасини тақиқлади
ASTANA. Kazinform - Ҳукуматнинг болалар семизлиги инқирозига қарши курашиш бўйича саъй-ҳаракатлари доирасида соат 21:00 дан олдин телевизорда зарарли озиқ-овқат рекламасини тақиқлаш ва онлайн рекламани тўлиқ тақиқлаш жорий этилди, деб хабар беради Kazinform.
Тақиқлашнинг ўн учта маҳсулот тоифаси мавжуд
The Guardian газетасининг ёзишича, 13 та маҳсулот тоифасини энди соат 21:00 дан олдин телевизорда ёки исталган вақтда онлайн реклама қилиш мумкин эмас.
Тақиқланган маҳсулотлар таркибида ёғ, шакар ва туз миқдори юқори. Буларга алкоголсиз ичимликлар, шоколад ва ширинликлар, пицца, тортлар ва музқаймоқ, шунингдек, нонушта учун дон ва бўтқа, бутербродлар, ширинлаштирилган нон маҳсулотлари ва йогуртлар киради.
Янги қоидаларга риоя қилмаган компаниялар реклама стандартлари Бошқармаси (ASA) томонидан чоралар кўрилади.
Янги режалар биринчи марта 2021 йилда консерваторлар томонидан эълон қилинган, бироқ икки марта қолдирилди.
Ҳар ўн боладан бири семиришдан азоб чекади
Сўнгги маълумотларга кўра, Буюк Британияда мактабгача ёшдаги ҳар ўн боладан бири (9,2%) семиришдан азоб чекади, шунингдек, ҳар бешинчи болада беш ёшга келиб кариес ривожланади.
Ҳукумат реклама тақиқи болаларда семиришнинг тахминан 20 000 ҳолатининг олдини олишини тахмин қилмоқда.
Семириш Буюк Британия Миллий соғлиқни сақлаш хизматига ҳар йили 11 миллиард фунт стерлингдан ортиқ маблағга тушяпти.
"Болалар носоғлом озиқ-овқат маҳсулотларининг тажовузкор рекламаларига жуда мойил бўладилар ва бундай рекламаларга дучор бўлиш семириш ва унга боғлиқ сурункали касалликлар хавфини оширади", - деди Хартфордшир университетининг соғлиқни сақлашдаги хулқ-атвор ўзгариши профессори Кетрин Браун.