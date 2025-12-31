Буюк Британия ва Европа Иттифоқи ўртасидаги темир йўл қатнови вақтинча тўхтатилди
ASTANA. Kazinform – Буюк Британия ва Европа Иттифоқи ўртасидаги юқори тезликдаги халқаро темир йўл қатнови вақтинча тўхтатилди. Брюссель ва Лондон ўртасида қатновчи Eurostar компанияси Ла-Манш туннелидаги техник муаммолар туфайли сешанба куни барча рейсларни тўхтатди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Компаниянинг расмий сайтида эълон қилинган маълумотга кўра, алоқа тармоғидаги носозлик ва Le Shuttle поездининг ишдан чиқиши сабабли Ла-Манш туннели вақтинча ёпилган.
“Алоқа тармоғидаги муаммо ва Le Shuttle поездининг бузилиши сабабли Ла-Манш туннели ҳозирда ёпиқ. Афсуски, қўшимча хабар берилгунга қадар бугунги барча рейсларни тўхтатишга мажбурмиз”, — дейилади хабарномада.
Eurostar компанияси йўловчиларни Брюссель-Миди, Париждаги Шимолий вокзал ва Лондондаги Сент-Панкрас вокзалларига бормасликка чақирди.
Британия оммавий ахборот воситаларининг хабарларига кўра, Англиянинг Фолкстон шаҳридаги туннель терминали яқинида тирбандликлар юзага келган, Лондон ва Париждаги вокзалларда кўплаб йўловчилар тўпланган.
Шу билан бирга, компания Ла-Манш туннелида йўловчи поезди қолиб кетгани ҳақидаги маълумотни рад этди. Eurostar вакили POLITICO нашрига берган изоҳида туннелда бузилган юк вагон-шаттл бўлгани ва у туннелдан чиқариб юборилганини маълум қилди.
Ла-Манш туннели Буюк Британияни қитъадаги Европа билан боғлайди. Оддий ҳолатда Лондондаги Сент-Панкрас вокзалидан Брюссель-Миди станциясигача бўлган йўлни босиб ўтиш вақти, тахминан икки соат давом этади.
Буюк Британиядаги темир йўл компанияларини бирлаштирган National Rail ҳам йўловчиларни саёҳат режаларини қайта кўриб чиқишга ва бронь қилиш вақтини ўзгартиришга чақирди.