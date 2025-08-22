Бугунги кунда Қозоғистон авиапаркида 104 та самолёт бор
ASTANA. Kazinform — Бугунги кунда Қозоғистон авиапаркида 104 та самолёт, жумладан, 2025 йилнинг биринчи ярмида етказиб берилган 6 та янги Airbus A320 ва 1 та янги Boeing 737 MAX 8 самолётлари бор. Бу ҳақда Ҳукумат маълум қилди.
2030 йилга бориб парк яна 103 та самолёт билан тўлдирилади, бу эса уни 216 тагача ошириш имконини беради.
““Жорий йилда 36 та янги халқаро йўналиш очилди, бозорга 8 та хорижий авиакомпания кириб келди. Ҳар ҳафта 61 та ички йўналишда 850 та рейс амалга ошириляпти”, — деди Мақсат Қалиақпаров.”, — деди Мақсат Қалиақпаров.
Мамлакатда транспорт қулайлигини таъминлаш ва ижтимоий аҳамиятга эга йўналишларни қўллаб-қувватлаш мақсадида Қозоғистоннинг 9 та вилоятида 21 та субсидияланган йўналишлар ишлайди. Уларни амалга ошириш учун 2025 йилда 6,4 миллиард тенге ажратилди. Ушарал, Уржар, Кўкшетау, Туркистон ва бошқа туристик йўналишларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.