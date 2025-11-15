Бугун Silk Way Star лойиҳасининг ярим финали бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform - Jibek Joly телеканалида Silk Way Star лойиҳасининг тўққизинчи эпизоди намойиш этилади. Бу мусиқа танловининг ярим финали, яъни санъаткорлар учун энг масъулиятли босқич.
Ушбу ярим финалда иштирокчилар махсус синовдан ўтадилар. Улар саҳнада қозоғистонлик эстрада юлдузлари билан чиқиш қиладилар. Белуччи, AZ, Ардақ Балажанова, Жарқинай Ханайим каби таниқли санъаткорлар билан дуэт давомида улар нафақат ўз санъатидаги ўзига хосликни намойиш этишлари, балки таклиф қилинган қўшиқчининг услубига ҳам мослашишлари керак бўлади.
Шуни таъкидлаш керакки, олдинги эпизодда малайзиялик Язмин Азиз биринчи ўринни эгаллаган эди. Иккинчи ўринни Арманистон вакили Саро Геворгян эгаллади. Кучли учликни хитойлик Чжан Хэсюань якунлади.
Тожикистонлик Фахриддин Ҳакимов деярли танловдан чиқиб кетди, бироқ Хитойлик ҳакамлар ҳайъати аъзоси вето ҳуқуқидан фойдаланиб, уни лойиҳада қолдирди. Бу лойиҳанинг мезбон давлатлари - Қозоғистон ва Хитойни чарчатди. Ушбу лойиҳани ташкил қилувчи давлатлар — Қозоғистон ва Хитой — ўз вето ҳуқуқларини ишлатиб бўлдилар.
Ва танловда атиги 8 нафар санъаткор қолди. «Ипак йўли юлдузи» яқинда аниқланади. Эпизоднинг тугашига икки кун қолди. Санъаткорларни қайси чиқишлар олиб чиқади ва ким лойиҳани тарк этиши керак? Буни ҳар шанба куни Jibek Joly телеканалида соат 20:00 да томоша қилишингиз мумкин.