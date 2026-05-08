KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.

    Нацбанк РК в мае планирует реализовать из Нацфонда до 500 млн долларов
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 460,05 тенге, сотиш — 466,95 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 538,07 тенге, сотиш — 547,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,95 тенге, сотиш — 6,25 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 66,79 тенге, сотиш — 72,77 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 463,31 тенге, сотиш — 465,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 543,10 тенге, сотиш — 548,54 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,00 тенге, сотиш — 6,13 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,50 тенге, сотиш — 70,13 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Биржа Валюта Доллар Евро Миллий банк Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф