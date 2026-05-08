Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача ҳисобланган курслар тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 460,05 тенге, сотиш — 466,95 тенге;
— евро: сотиб олиш — 538,07 тенге, сотиш — 547,93 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,95 тенге, сотиш — 6,25 тенге;
— юань: сотиб олиш — 66,79 тенге, сотиш — 72,77 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 463,31 тенге, сотиш — 465,46 тенге;
— евро: сотиб олиш — 543,10 тенге, сотиш — 548,54 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,00 тенге, сотиш — 6,13 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,50 тенге, сотиш — 70,13 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 6 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан