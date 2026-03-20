Бугун "Jibek joly" туристик поезди йўлга чиқади
ASTANA. Kazinform — Бугун "Jibek joly" туристик поезди йўлга чиқиб, Марказий Осиёни боғлайдиган ноёб трансчегаравий саёҳат бошланади.
Лойиҳа доирасида Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистон битта йўналишга бирлаштирилди. Бу йилги асосий янгилик - бу йўналишни илк марта Тожикистон пойтахти Душанбега кенгайтириш. Бу, ўз навбатида, тарихий шаҳарларни боғлайдиган маданий кўприкка айланади.
«Йўналиш Алматидан бошланади ва Туркистон, Самарқанд, Душанбе ва Тошкентни ўз ичига олади. Йўловчиларга махсус экскурсиялар, профессионал гид ёрдами ва тўлиқ сайёҳлик хизматлари таклиф этилади», — деди "Йўловчилар ташиш" АЖ маркетинг бўлими бош менежери Саян Нуртазин Jibek joly телеканалидаги «Бугун Live» дастурида.
Лойиҳа илк марта 2024 йилда амалга оширилган ва ўшандан бери талаб катта.
«Лойиҳа ишга туширилганидан бери поезд 11 та қатновни амалга оширди. 3000 дан ортиқ йўловчи қамраб олинди», — деди "Йўловчилар ташиш" АЖ маркетинг бўйича бош менежери Данияр Қабилжанов.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бундай ташаббус минтақада туризмни ривожлантиришга янги туртки беради. Ўтган йили Марказий Осиё мамлакатларига 25 миллиондан ортиқ сайёҳ ташриф буюрганини ҳисобга олсак, янги лойиҳа ушбу кўрсаткичнинг ошишига ҳисса қўшиши мумкин.
Бу мавсумда 500 дан ортиқ йўловчи сайёҳлик поездида саёҳат қилишни режалаштирмоқда. Унинг давомийлиги 6 кун.
“Барча деталлар ҳисобга олинган. Поезд маҳаллий ишлаб чиқарилган, 2023–2025 йилларда ишлаб чиқарилган «ЗИКСТО» заводининг замонавий вагонлари ишлатилади. Ҳаммаси миллий услубда безатилган. Йўловчилар учун барча шарт-шароитлар яратилган, интернет ҳам мавжуд, — дейишмоқда мутахассислар.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, нарх ҳам имкони борича қулай даражада белгиланган.
«Гидлар қозоқ, рус ва инглиз тилларини билади. Билет нархи — катталар учун 300 минг тенге, болалар учун 250 минг тенге. Унга меҳмонхонада яшаш ва экскурсия хизматлари тўлиқ киради», — деди Саян Нуртазин.
Бундай сайёҳлик поездлари Европа мамлакатларида кенг қўлланилади. Энди Марказий Осиёда бу амалиётни тизимли равишда такомиллаштириш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, яқинда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев туризм соҳаси ва болалар спортини қўллаб-қувватлаш тўғрисидаги қонунни имзолаган эди.