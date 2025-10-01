Бугун - Халқаро кексалар куни
ASTANA. Kazinform — Халқаро кексалар куни - халқаро миқёсдаги байрам бўлиб, 1990 йил 14 декабрда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан расман тасдиқланган.
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, Қозоғистонда 100 ёшдаги ва ундан катта ёшдаги 448 нафар фуқаро бор. Энг кекса қозоғистонлик ўзининг 115 ёшини нишонлаган Улитау вилоятида яшайди.
Таъкидлаш жоизки, юз йилликларнинг энг кўп қисми мамлакатнинг энг йирик шаҳри Алматида истиқомат қилади, бу ерда 100 ва ундан катта ёшдаги 58 киши истиқомат қилади.
Узоқ умр кўрганлар сони бўйича иккинчи ўринда Туркистон вилояти туради. У ерда 100 ёшдан ошган 53 киши бор.
Узоқ умр кўрганлар сони бўйича учинчи ўринни Алмати вилояти эгаллаган бўлиб, у ерда 37 киши 100 ёш ва ундан каттароқ яшайди.
Энг кекса қозоғистонликлар учликка Улитау вилояти аҳолиси – 115 ёш, Павлодар вилояти – 113 ёш, Жамбил вилояти – 110 ёш киради.