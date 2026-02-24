Бугун Чемпионлар лигаси плей-офф босқичида жавоб ўйинлари бошланади
ASTANА. Кazinform — Бугун UEFА Чемпионлар лигаси плей-офф босқичида жавоб ўйинлари бўлиб ўтади.
Мусобақанинг ушбу босқичида "Реал Мадрид" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Атлетико Мадрид" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия) каби жамоалар ўзаро баҳслашади. Асосий босқичда улар 1/8 финалга тўғридан-тўғри йўлланма олган саккизликка қўшила олмадилар.
Ушбу ўйинлар орасида 24 февраль куни Қозоғистон вақти билан соат 22:35 да "Атлетико Мадрид" (Испания) ва "Брюгге" (Бельгия) ўртасидаги ўйин, 24 февралдан 25 февралга ўтар кечаси соат 00:50 да "Ньюкасл Юнайтед" (Англия) ва "Карабах" (Озарбайжон) ўртасидаги ўйин «Qazsport» телеканалида ҳамда "Интер Милан" (Италия) ва «Будё-Глимт» (Норвегия) ўртасидаги ўйин «Qazaqstan» телеканалида жонли эфирда намойиш этилади.
Шунингдек, 25 февраль Қозоғистон вақти билан соат 22:35 да куни қозоғистонлик мухлислар «Аталанта» (Италия) мен «Боруссия Дортмунд» (Германия), 25 февралдан 26 февралга ўтар кечаси соат 00:50 да Реал Мадрид (Испания) ва Бенфика (Португалия) ўртасидаги ўйинни «Qazsport» телеканалида, Пари Сен-Жермен» (Франция) ва «Монако» (Франция) ўртасидаги ўйинни «Qazaqstan» телеканалида жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.
24 февраль
- «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Карабах» (Озарбайжон)
- «Байер» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция)
- «Атлетико Мадрид» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия)
- «Интер Милан» (Италия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)
25 февраль
- «Ювентус» (Италия) — «Галатасарой» (Туркия)
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Монако» (Франция)
- «Реал Мадрид» (Испания) — «Бенфика» (Португалия)
- «Аталанта» (Италия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия).
Дастлабки ўйинлар 17 ва 18 февраль кунлари бўлиб ўтди.
Асосий босқичда энг яхши саккизта жамоа — «Арсенал» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Барселона» (Испания), «Челси» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия) чорак финалга тўғридан-тўғри йўл олади.
Финал 30 май куни Венгрия пойтахти Будапештдаги "Пушкаш Арена"да бўлиб ўтади.