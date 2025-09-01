Бугун – Билим куни
ASTANA. Kazinform – 1 сентябрь – Билим куни. Бугун Қозоғистонда 360 минг бола илк бор мактабга боради. ҚР Таълим-маориф вазири Ғани Бейсембаев 6 август куни Ҳукумат йиғилишида шундай маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, 2025-2026 ўқув йилида Қозоғистонда 7859 та мактаб болаларга таълим беради. Ғани Бейсембаев уларнинг 6387 нафарининг аҳволи яхши эканини таъкидлади.
«1 сентябрь ҳолатига кўра, 7,9 та таълим ташкилотида 3,9 миллион бола таълим олади. Уларнинг 360 минг нафари биринчи синф ўқувчиларидир. Бугунги кунда 336 минг бола мактабга қабул қилинган», – деди Вазир.
Ҳокимликлар эса республика бўйича 1 миллион 700 минг нафар болани мактабда бепул иссиқ овқат билан таъминлаши учун зарур маблағларни ўз вақтида ажратди. Бу ўтган йилга нисбатан 100 мингтага кўп.
Ғани Бейсембаевнинг сўзларига кўра, жорий ўқув йилида 510 минг болани мактабга тайёрлашда ҳокимлик маблағлари ҳисобидан қўллаб-қувватланади.
Вазирликнинг 29 августдаги маълумотларига кўра, “Ҳаммага тенг таълим жамғармаси” томонидан ота-оналар ва қонуний вакилларнинг ҳисоб рақамларига мактаб формаси, пойабзал ва ўқув материаллари харид қилиш учун 25,3 миллиард тенге ўтказилган. Демак, ҳокимликлар рўйхатидаги 500 мингдан ортиқ ўқувчига ёрдам кўрсатилди. Бу йил ҳар бир бола учун энг кам тўлов 46 228 тенгени ташкил этади. Маҳаллий маслихатлар қарори билан бу миқдор Алматида 55 минг тенге, Жамбил вилоятида 53 117 тенге, Павлодар вилоятида 53 663 тенге этиб белгиланди.
Янги ўқув йилида Қозоғистон мактабларида алоҳида таълимга муҳтож болалар учун 1093 та ёрдам хонаси фаолият кўрсатади. Бу кабинетларда психологлар, махсус ва ижтимоий ўқитувчилар, ўқитувчи ёрдамчилари алоҳида эҳтиёжли болалар учун қулай шарт-шароит яратиб, уларнинг мактаб муҳитига мослашишига ёрдам беради.
Янги ўқув йили бошланишига қадар 163 та таълим муассасасида таъмирлаш ишлари якунланиб, 138 минг нафардан ортиқ ўқувчи таъмирланган ва тўлиқ жиҳозланган мактабларда таълим олиши режалаштирилган эди.
Таъмирлаш дастури бўйича 127 мактаб таъмирланди. У ерда 99 мингга яқин бола таҳсил олади. Шунингдек, 1000 га яқин қишлоқ мактабларида робототехника, кимё, биология, физика, STEM фанлари бўйича 1108 та замонавий ўқув хоналари ўрнатилди.
2025 йилда болаларни қўшимча таълим билан қамраб олиш 3,2 миллиондан 3,4 миллион нафарга кўпайди. Уларнинг 62 фоизи бепул тўгараклар ва секцияларда қатнашади. Айни пайтда республика бўйича 2142 та мактабдан ташқари ташкилот фаолият кўрсатиб, 380 та турли йўналишдаги тўгараклар бўйича хизмат кўрсатмоқда.
Жорий йилда мамлакатнинг 12 вилоятида 22 та мактаб биноси қурилмоқда. Ҳозиргача Шимолий Қозоғистон, Павлодар вилоятлари, Алмати ва Чимкент шаҳарларида объектлар ишга туширилди.
Республика бўйича 267 минг ўринли 232 мактаб қурилмоқда. Уларнинг 83 таси ўқув йили бошига қадар, 111 таси эса ўқув йили охиригача якунланиши керак.