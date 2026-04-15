Бу йил Ўзбекистон иқтисодиёти 6,7 фоизга ўсади - Осиё тараққиёт банки
TASHKENT. Kazinform - Осиё тараққиёт банки Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти бу йил 6,7 фоизга ўсишини башорат қилмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Банк таъкидлаганидек, Ўзбекистон иқтисодиёти ўтган йили юқори ўсиш (7,7%) суръатларини кўрсатди. Ҳозирда, прогнозларга кўра, бу йил ялпи ички маҳсулот 6,7% га, 2027 йилда эса 6,8% га ўсади.
“Ўзбекистон кейинги икки йил ичида барқарор ички талаб, жалб қилинган инвестициялар ва амалга оширилаётган ислоҳотлар туфайли барқарор ва тез иқтисодий ўсиш мавқеини сақлаб қолади”, - деди Осиё тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги доимий ваколатхонаси директори Канокпан Лао-Арая.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил охирида Ўзбекистоннинг давлат қарзи 6,6 миллиард долларга ошиб, 46,8 миллиард долларни ташкил этган эди.
Бундан ташқари, ўтган йили Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулоти биринчи марта 145 миллиард доллардан ошди.
Аввал хабар қилинганидек, бу йил Ўзбекистон ҳукумати давлат бюджетининг 55 фоизини ижтимоий соҳага ажратишни режалаштирмоқда.