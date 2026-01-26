17:38, 26 Январь 2026 | GMT +5
Бу йил Қозоғистондаги қайси йўл участкалари пуллик йўлларга айланиши мумкин
ASTANA. Kazinform – Бу йил Қозоғистондаги қайси йўл участкалари пуллик йўлларга айланиши мумкин? Бу саволга ҚР Транспорт вазирлиги жавоб берди.
Хусусан, Қозоғистондаги пуллик йўлларнинг умумий узунлиги 4900 километрни ташкил этади.
“2026 йилда қуйидаги пуллик участкаларни жорий этиш режалаштирилган: "Бурилбайтал-Қурти", "Талдиқўрғон-Ўскемен", "Шу-Мерки", "Атирау-Астрахан", "Қарағанди-Балқаш-Бурилбайтал", "Ақтўбе-Қандиағаш-Мақат", - дейилади вазирликнинг Kazinform агентлигига берган жавобида.