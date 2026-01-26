OZ
    17:38, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Бу йил Қозоғистондаги қайси йўл участкалари пуллик йўлларга айланиши мумкин

    ASTANA. Kazinform – Бу йил Қозоғистондаги қайси йўл участкалари пуллик йўлларга айланиши мумкин? Бу саволга ҚР Транспорт вазирлиги жавоб берди.

    ақылы жол
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Хусусан, Қозоғистондаги пуллик йўлларнинг умумий узунлиги 4900 километрни ташкил этади.

    “2026 йилда қуйидаги пуллик участкаларни жорий этиш режалаштирилган: "Бурилбайтал-Қурти", "Талдиқўрғон-Ўскемен", "Шу-Мерки", "Атирау-Астрахан", "Қарағанди-Балқаш-Бурилбайтал", "Ақтўбе-Қандиағаш-Мақат", - дейилади вазирликнинг Kazinform агентлигига берган жавобида.

