Бу йил ҳаво йўллари орқали 26,6 миллион йўловчи ташилди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилнинг дастлабки ўн ойида Қозоғистон фуқаро авиацияси сектори барқарор ўсишни кўрсатди ва йўловчилар ташиш, халқаро йўналишлар ва хавфсизлик стандартлари бўйича сезиларли натижаларга эришди.
Фуқаро авиацияси қўмитаси маълумотларига кўра, ҳисобот даврида ҳаво транспорти орқали 26,6 миллион йўловчи ташилган. Бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 8 фоизга кўп. Шундан 13,1 миллион йўловчига маҳаллий авиакомпаниялар хизмат кўрсатган.
Аэропортларда қайта ишланган юк ҳажми 140 минг тоннага етди. Ушбу кўрсаткичдан 23,8 минг тонна маҳаллий авиакомпанияларга тегишли.
Ички ҳаво қатнови 60 та йўналишни қамраб олди, ҳафтасига 821 та рейс амалга оширилди. Халқаро йўналишлар тармоғи 30 та мамлакатни қамраб олувчи 131 та йўналишга кенгайди, ҳафтасига 616 та рейс амалга оширилди.
«Авиация хавфсизлиги соҳасида ҳам юқори натижалар қайд этилди. Сентябрь ойида Қозоғистонда ИКАО аудити ўтказилди, унинг натижаларига кўра, халқаро стандартларга риоя қилиш даражаси 95,7 фоизни ташкил этди. Бу жаҳон ўртача кўрсаткичидан ва Европа мамлакатларининг ўртача даражасидан анча юқори. Қозоғистон ушбу кўрсаткич бўйича ИКАО Евроосиё минтақасида етакчилар қаторида», - дейилади хабарда.