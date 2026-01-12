Бу йил дунёда қандай бокс мусобақалари ўтказилади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик боксчилар иштирокидаги 2026 йилги мусобақалар жадвали маълум бўлди.
Бу ҳақда Қозоғистон бокс федерацияси маълум қилди.
Бу йилги асосий мусобақалардан бири - Осиё ўйинларидир. 19 сентябрдан 4 октябргача Японияда бўлиб ўтадиган қитъа миқёсидаги мусобақада мамлакатимиз бокс усталари ҳам куч синашадилар.
Шунингдек, Мўғулистонда 28 мартдан 11 апрелгача эркаклар ва аёллар ўртасидаги Осиё чемпионати бўлиб ўтади.
Декабрь ойида эса Саудия Арабистонида ёпиқ иншоотлардаги Осиё ўйинлари бўлиб ўтади.
Жаҳон кубоги босқичлари апрель ва июнь ойларида Бразилия ва Хитойда, финал эса ноябрь ва декабрь ойларида Ўзбекистонда бўлиб ўтади.
Сенегал пойтахти Дакар шаҳрида 31 октябрдан 13 ноябргача ёшлар ўртасидаги Олимпия ўйинлари, 3–16 июль кунлари эса Индонезияда 19 ва 23 ёшгача бўлганлар ўртасида Осиё чемпионати ўтказилади.
19 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати июль ва август ойларида, 15 ёшгача ва 17 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасида эса 1-16 июль кунлари Ўзбекистонда бўлиб ўтади.
Қозоғистонлик 19 ёшгача бўлган боксчилар 8-15 март кунлари Таиландда бўлиб ўтадиган Жаҳон кубогида совринли ўринлар учун кураш олиб борадилар.