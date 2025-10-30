OZ
    Бу йил Алмати туғруқхоналарида оналар ўлими қайд этилмади

    ALMATY. Кazinform — Алмати шаҳри ҳокими ўринбосари Нурлан Абдураҳим соғлиқни сақлаш соҳасида амалга оширилаётган ишлар бўйича ҳисобот берди.

    Она ва бола
    Фото: pexels.com

    Ҳоким ўринбосарининг сўзларига кўра, шаҳар тиббиёт муассасаларида 2 388 517 киши рўйхатга олинган. Улардан 1 089 752 нафари (45,6%) эркаклар ва 1 298 765 нафари (54,3%) аёллардир. Болалар улуши 28,9% ёки 689 405 нафар бола.

    — Ҳозирда шаҳарда 221 та тиббиёт муассасаси фаолият юритмоқда. У ерда 36 000 дан ортиқ тиббиёт ходими, жумладан, 10 000 нафар шифокор ишлайди. 2025 йилда соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантириш учун 58 миллиард тенге ажратилган, шундан 56,2 миллиард тенге шаҳар бюджетидан, — деди у.

    Нурлан Абдураҳим жорий йилнинг дастлабки 9 ойида соғлиқни сақлаш соҳаси кўрсаткичларида ижобий ўзгаришлар бўлганини таъкидлади. Хусусан:

    — Алмати туғруқхоналарида оналар ўлими нолга тенг. Республика бўйича ўртача кўрсаткич ҳар 100 минг кишига 9,5 ҳолатни ташкил этади;

    — Чақалоқлар ўлими ўтган йилга нисбатан 22,7 фоизга камайди;

    — Онкологик ўлим республика кўрсаткичидан 8 фоизга паст;

    — Сил касаллиги билан касалланиш ўртача республика кўрсаткичидан 1,7 баравар паст.

    — Бу натижалар профилактика чоралари, диагностикани модернизация қилиш ва шаҳар шифокорларининг профессионаллиги натижасидир, — деди у.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда оналар ўлими тарихий минимал даражагача камайди.

