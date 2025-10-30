Бу йил Алмати туғруқхоналарида оналар ўлими қайд этилмади
ALMATY. Кazinform — Алмати шаҳри ҳокими ўринбосари Нурлан Абдураҳим соғлиқни сақлаш соҳасида амалга оширилаётган ишлар бўйича ҳисобот берди.
Ҳоким ўринбосарининг сўзларига кўра, шаҳар тиббиёт муассасаларида 2 388 517 киши рўйхатга олинган. Улардан 1 089 752 нафари (45,6%) эркаклар ва 1 298 765 нафари (54,3%) аёллардир. Болалар улуши 28,9% ёки 689 405 нафар бола.
— Ҳозирда шаҳарда 221 та тиббиёт муассасаси фаолият юритмоқда. У ерда 36 000 дан ортиқ тиббиёт ходими, жумладан, 10 000 нафар шифокор ишлайди. 2025 йилда соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантириш учун 58 миллиард тенге ажратилган, шундан 56,2 миллиард тенге шаҳар бюджетидан, — деди у.
Нурлан Абдураҳим жорий йилнинг дастлабки 9 ойида соғлиқни сақлаш соҳаси кўрсаткичларида ижобий ўзгаришлар бўлганини таъкидлади. Хусусан:
— Алмати туғруқхоналарида оналар ўлими нолга тенг. Республика бўйича ўртача кўрсаткич ҳар 100 минг кишига 9,5 ҳолатни ташкил этади;
— Чақалоқлар ўлими ўтган йилга нисбатан 22,7 фоизга камайди;
— Онкологик ўлим республика кўрсаткичидан 8 фоизга паст;
— Сил касаллиги билан касалланиш ўртача республика кўрсаткичидан 1,7 баравар паст.
— Бу натижалар профилактика чоралари, диагностикани модернизация қилиш ва шаҳар шифокорларининг профессионаллиги натижасидир, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда оналар ўлими тарихий минимал даражагача камайди.