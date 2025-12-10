Брюсселда ЕИ-Қозоғистон муносабатларини ривожлантириш учун янги платформа ишга туширилди
ASTANА. Кazinform — Сешанба куни Брюсселда «Kazakhstan–EU Gateway» («Қозоғистон–ЕИ портали») деб номланган янги ташкилот ишга туширилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Европанинг марказида ташкил этилган янги нодавлат ташкилот Европа Иттифоқи ва Қозоғистон ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлашга қаратилган.
«Kazakhstan–EU Gateway» ташкилоти раҳбари Валихон Баҳритдинов Кazinformга берган интервьюсида нодавлат ташкилотнинг биринчи тадбири ЕИ ва Қозоғистон Республикаси ўртасидаги стратегик шериклик, хусусан, муҳим хомашё соҳасидаги ҳамкорликни муҳокама қилиш учун давра суҳбати бўлганини айтди.
— Биз Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим имзоланганининг 10 йиллиги арафасида икки томонлама мулоқотни якунлашни муҳим деб биламиз. Шунинг учун, бугун Европа Иттифоқининг марказида биз ЕИ ва Қозоғистон ўртасида муҳим хомашё соҳасидаги ҳамкорлик бўйича давра суҳбати ўтказмоқдамиз. Бу икки томонлама кун тартибидаги жуда долзарб ва муҳим мавзу. Бундан ташқари, бизнинг тадбиримиз Европа Кенгаши Президенти Антониу Коштанинг яқинда Қозоғистонга ташрифи натижаларига бағишланди. Ушбу ташриф ҳам алоқаларимизни кенгайтиришга ҳисса қўшди, — деди В. Баҳритдинов.
Тақдимот маҳаллий дипломатик ва эксперт ҳамжамиятида катта қизиқиш уйғотди. Тадбирда қуйидаги шахслар иштирок этди:
* Европа ташқи ҳаракатлар хизматининг муҳим хомашё бўйича катта маслаҳатчиси Люк Девинь;
* Чехия Республикасидан Европа Парламентига сайланган депутат (мустақил депутат) Ондрей Достал;
* Франциядан Европа Парламентига сайланган депутат Пьер Пимпи (Европа учун ватанпарварлар фракцияси);
* Бельгиянинг Қозоғистондаги собиқ элчиси Анри Вантигем.
Марказий Осиё мамлакатлари билан дипломатик алоқаларда катта тажрибага эга бўлган Люк Девинь Европа Иттифоқи ва Қозоғистон ўртасидаги муҳим хомашё соҳасидаги ҳамкорликнинг асосий тенденцияларини таъкидлади. Европа ташқи ҳаракатлар хизмати вакили жорий йилнинг декабрь ойида Брюсселда бўлиб ўтган "Муҳим хомашё ҳафталиги" натижаларини алоҳида таъкидлади, унда Қозоғистоннинг ҳукумат делегацияси иштирок этди.
Европа Парламенти депутати О. Достал шунингдек, Қозоғистон билан Европа Иттифоқи учун муҳим хомашё соҳасида ҳамкорликни ўрнатиш муҳимлигини таъкидлади. Шунингдек, у конференция давомида Европада тобора кўпроқ қизиқиш уйғотаётган "Ўрта йўлак" транспорт лойиҳаси муҳокама қилинганини таъкидлади.
Панел сессиясида, шунингдек, Стефания Бенаглия — ташқи сиёсат бўйича эксперт, "Қозоғистон-ЕИ портали" маслаҳат кенгаши аъзоси; Сайран Байжаханов — Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазирлиги вакили; Петер Том Жоунс — «KU Leuven» университети эксперти; Жон Робертс — энергия хавфсизлиги бўйича эксперт ва геосиёсат ва энергетика бўйича эксперт Марат Тертеров иштирок этди.