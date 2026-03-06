OZ
Тренд:
    17:38, 06 Март 2026 | GMT +5

    Brent нефтининг нархи 86 доллардан ошди

    ASTANA. Kazinform - Ҳормуз бўғозининг ёпилиши нефть таъминотида узоқ вақт давомида узилишларга олиб келиши мумкин, бу эса “қора олтин” нархининг кўтарилишига олиб келади, деб хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.

    Каким будет спрос на нефть в 2026 году — прогноз ОПЕК
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Яқин Шарқдаги геосиёсий кескинлик туфайли нефть нархи кўтарилмоқда. Пайшанба куни кечқурун, 5 март куни Лондоннинг ICE биржасида Brent маркали нефтнинг май ойида етказиб бериладиган фьючерслари бир баррель учун 6% га кўтарилиб, 86,28 долларга етди, деб хабар беради биржа савдо маълумотлари.

    Яқин Шарқдаги вазиятнинг кескинлашиши сабабли ҳафта бошидан бери нефть нархи кўтарилиб келмоқда.

    Исроил ва Америка кучлари 28 февралда Эронда ҳарбий операция бошладилар. Ушбу операция давомида Эрон олий раҳбари Али Хоманаий вафот этди. Исроил ва Америка операциясига жавобан Эрон Форс кўрфазидаги Америка базаларига, шунингдек, Исроилга ракета ҳужумлари ва дрон ҳужумларини бошлади.

