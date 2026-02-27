Бразилияда сув тошқини қурбонлари сони 46 кишига етди
ASTANA. Kazinform – Бразилияда 23 февралдан бери кучли ёмғирлар оқибатида юзага келган сув тошқинлари қурбонлари сони 46 кишига етди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Минас-Жерайс штатининг ёнғинга қарши хизмати хабар беришича, Жуис-ди-Фора ва Уба шаҳарларини қамраб олган сув тошқинидан кейин қидирув-қутқарув ишлари ҳали ҳам давом этмоқда.
Расмий баёнотда ҳалок бўлганлар сони 46 нафарга етгани, 21 киши эса бедарак йўқолгани айтилган.
Маҳаллий ҳокимият органлари офатдан энг кўп зарар кўрган Жуис-ди-Фора шаҳридаги 3600 аҳоли юқори хавф туфайли эвакуация қилишга мажбур бўлганини маълум қилишди.
Синоптиклар кучли ёмғирлар давом этишини башорат қилишмоқда. Шу муносабат билан расмийлар аҳолини қатъий эҳтиёт чораларини кўришга чақирдилар.
Штат губернатори Ромеу Зема маҳаллий оммавий ахборот воситаларига жабрланганларга гуманитар ёрдамни тезда етказиб бериш устувор вазифа эканлигини айтди. Шунингдек, у минтақани қайта тиклаш учун марказий ҳокимият органлари билан яқиндан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини айтди.
Ўз навбатида, Луис Инасиу Лула да Силва маъмурияти уйсиз қолган фуқаролар учун янги ёрдам пакети муниципалитетларга юборилишини маълум қилди.
Аввалроқ Бразилияда кучли ёмғирлар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 30 кишига етгани ҳақида хабар берган эдик.