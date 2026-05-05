Бразилияда енгил моторли самолёт турар жой биносига урилиб кетди: қурбонлар бор
ASTANА. Кazinform – Бразилияда енгил моторли самолёт турар жой биносига урилиб, уч киши ҳалок бўлди, деб хабар беради CNN Brazil.
Ҳодиса 4 май куни Белу-Оризонти шаҳрида содир бўлган. Самолёт уч қаватли бинога урилиб, кейин автотураргоҳга қулаган. Маълум бўлишича, учувчи ҳалокатдан олдин диспетчерларга мурожаат қилиб, учиш пайтида муаммолар ҳақида хабар берган.
Самолёт бортида беш киши бўлган. Ҳодиса натижасида икки учувчи дарҳол ҳалок бўлди ва яна учтаси жароҳат олди. Улардан бири, аҳволи оғир деб баҳоланди, кейинчалик касалхонада вафот этди.
Полиция ҳалокат тафсилотларини текширмоқда.
