OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:40, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Бразилияда БМТнинг иқлим бўйича саммити чоғида ёнғин чиқди

    ASTANA. Kazinform — Бразилиянинг Белем шаҳридаги COP30 иқлим конференциясида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмади, деб хабар беради The Guardian.

    Пожар на саммите в Бразилии
    Фото: thedailystar.net

    Ёнғин чиққан павильондан одамлар эвакуация қилинган. Воқеа жойига етиб келган ўт ўчирувчилар тезда оловни ўчирдилар.

    “Ёнғин сабаби тергов давомида аниқланади, бироқ мен бу қасддан содир этилган жиноят эканлигига шубҳа қиламан”, — деди Бразилия туризм вазири Селсо Сабино.

    Ёнғин конференциядаги муҳокамаларга жиддий тўсқинлик қилди, чунки музокараларнинг якуний босқичи яқинлашиб қолган эди.

    “COP30да БМТнинг иқлим бўйича фаолиятини, халқ пленар мажлиси ва музокараларга тўсқинлик қилган ёнғин, афсуски, ёрқин метафорага айланди”, — деди Жес Веспонте, америкалик фаол. 

    Аввалроқ, Бразилиянинг Белем шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича 30-конференциясида 12 давлатдан иборат гуруҳ иқлим ўзгариши бўйича декларацияни имзолагани хабар қилинганди.

    Теглар:
    Бразилия Халқаро конференция Ёнғин Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!