Бразилияда БМТнинг иқлим бўйича саммити чоғида ёнғин чиқди
ASTANA. Kazinform — Бразилиянинг Белем шаҳридаги COP30 иқлим конференциясида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмади, деб хабар беради The Guardian.
Ёнғин чиққан павильондан одамлар эвакуация қилинган. Воқеа жойига етиб келган ўт ўчирувчилар тезда оловни ўчирдилар.
“Ёнғин сабаби тергов давомида аниқланади, бироқ мен бу қасддан содир этилган жиноят эканлигига шубҳа қиламан”, — деди Бразилия туризм вазири Селсо Сабино.
A fire erupted inside the packed United Nations climate summit in Belém, Brazil, on Thursday, forcing a panicked evacuation of thousands of delegates just as negotiations reached their final days
Ёнғин конференциядаги муҳокамаларга жиддий тўсқинлик қилди, чунки музокараларнинг якуний босқичи яқинлашиб қолган эди.
“COP30да БМТнинг иқлим бўйича фаолиятини, халқ пленар мажлиси ва музокараларга тўсқинлик қилган ёнғин, афсуски, ёрқин метафорага айланди”, — деди Жес Веспонте, америкалик фаол.
A fire disrupted UN climate talks in Brazil on Thursday, forcing evacuations and delaying negotiations by nearly a day, with no major agreements reached. Thirteen people were treated for smoke inhalation. The blaze broke out in pavilions hosting sideline events at COP30
Аввалроқ, Бразилиянинг Белем шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича 30-конференциясида 12 давлатдан иборат гуруҳ иқлим ўзгариши бўйича декларацияни имзолагани хабар қилинганди.