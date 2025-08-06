BP 25 йил ичида энг йирик нефть-газ конини топди
ASTANA. Kazinform — Британиянинг BP (British Petroleum) нефть-газ компанияси корхона Бразилия қирғоқлари яқинида сўнгги 25 йилдаги энг йирик нефть-газ кони топилганини эълон қилди.
«Бумеранг» номини олган кашфиёт мамлакат жануби-шарқида, Рио-де-Жанейродан 404 километр узоқликда жойлашган Сантос ҳавзасида қилинган.
Кон Атлантика океанида, туз қатлами остида жойлашган. BP 2022 йил декабрида кимошди савдосида топилган ҳудудда фойдали қазилмаларни қазиб олиш ҳуқуқини олди. Компания чуқурлиги 5855 метр бўлган қудуқ бурғилади ва умумий майдони 300 квадрат километрдан ортиқ бўлган фойдали қазилма захиралари очилди.
Қайд этилишича, карбонат ангидрид концентрациясининг ортиши ишлаб чиқаришни мураккаблаштириши ва қайта ишлаш харажатларини ошириши мумкин. BP ҳозирда коннинг имкониятларини тўғри аниқлаш имконини берувчи қўшимча лаборатория тадқиқотларини ўтказмоқда.
«Бумеранг» BP томонидан 2025 йилда очилган ўнинчи нефт-газ конидир. Бунгача компания мутахассислари нафақат Бразилияда, балки Тринидад, Миср, Мексика кўрфази, Ливия, Намибия ва Анголада ҳам конларни аниқлаган.
